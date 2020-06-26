Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.06.2020)

26 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Лето – это шанс получить шоколадный и ровный загар. Чтобы эффект был лучше, стоит обратить внимание на определенные продукты и включить их в свой рацион. Дыня, лимон и баклажан помогут стимулировать выработку меланина и сохранить загар на длительное время. Какой продукт победит в борьбе за звание самого эффективного в нашем рейтинге? Чем так полезны лимон и дыня? Может ли баклажан защитить от ожогов? С чем лучше употреблять эти продукты, чтобы не навредить своему здоровью? И какие оригинальные блюда из них можно приготовить? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске от «Полезной программы» на телеканале «Интер».

Новый выпуск Полезной программы от 26.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,