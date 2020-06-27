Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.06.2020)

27 июня 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.06.2020)

27 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Копчености любимая еда многих гурманов. Невозможно перед ней устоять, ведь под воздействием дыма сырое мясо приобретает удивительный аромат и аппетитную корочку. Интересно, а что полезнее копченое мясо или курица-гриль? С какими продуктами  лучше всего сочетается ветчина? Холодное или горячее копчение, жидкий дым или классика – что лучше? Какая технология копчения безопасна для здоровья? Что нужно знать для того, чтобы выбрать наиболее качественные копченые продукты? И какие необычные блюда можно приготовить из них? Ответы ищите в новом спецвыпуске «Полезной программы».

Новый выпуск Полезной программы от 27.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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