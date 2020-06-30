Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 30.06.2020)

30 июня 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 30.06.2020)

30 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Солнечные, сочные, вкусные… Цитрусовые – самые популярные и распространенные плоды в мире. Они обладают массой полезных свойств, поэтому непременно должны быть в нашем рационе круглый год. Благодаря большому количеству витамина С они помогают эффективно бороться с авитаминозом, укрепляют иммунитет и являются мощными антиоксидантами. Какой же из плодов окажется наиболее полезным – апельсин, лимон или грейпфрут? На что обратить внимание, чтобы выбрать качественный продукт? Как избавиться от горечи грейпфрута? В чем польза апельсиновой кожуры? Сколько можно выпить сока цитрусовых без вреда для здоровья? И какие необычные блюда можно из них приготовить?

Новый выпуск Полезной программы от 28.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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