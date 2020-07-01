Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.07.2020)

1 июля 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.07.2020)

1 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Тромб это сгусток крови в кровеносном сосуде или полости сердца. Он может увеличиваться в размерах, отрываться и закупоривать сосуд, что приводит к инфаркту или инсульту. Но существуют продукты питания, которые способны растворить тромбы и помешать их появлению. С помощью соков, яблок и лука можно защититься от тромбоза. Что вкуснее, а что полезнее? Какие важные витамины и микроэлементы содержатся в этих продуктах? В чем разница между фруктовыми и овощными соками? Влияет ли цвет и вкус яблока на наше здоровье? Каким сортам лука стоит отдать свое предпочтение – острым, полуострым, сладким, экзотическим? И как приготовить изысканное ресторанное блюдо – французский луковый суп? Ответы в ток-шоу «Полезная программа» на «Интере».

Новый выпуск Полезной программы от 01.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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