Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.07.2020)

1 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Тромб – это сгусток крови в кровеносном сосуде или полости сердца. Он может увеличиваться в размерах, отрываться и закупоривать сосуд, что приводит к инфаркту или инсульту. Но существуют продукты питания, которые способны растворить тромбы и помешать их появлению. С помощью соков, яблок и лука можно защититься от тромбоза. Что вкуснее, а что полезнее? Какие важные витамины и микроэлементы содержатся в этих продуктах? В чем разница между фруктовыми и овощными соками? Влияет ли цвет и вкус яблока на наше здоровье? Каким сортам лука стоит отдать свое предпочтение – острым, полуострым, сладким, экзотическим? И как приготовить изысканное ресторанное блюдо – французский луковый суп? Ответы – в ток-шоу «Полезная программа» на «Интере».

Новый выпуск Полезной программы от 01.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,