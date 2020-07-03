Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.07.2020)

3 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Стресс, перегрузки и как результат - бессонница ... Не спешите пить снотворное! Ведь существуют продукты, которые во время ужина успокоят нервную систему и помогут быстро заснуть! Орехи, бананы и молоко – всегда на страже крепкого сна! Какой продукт победит в борьбе за звание самого эффективного в этом рейтинге? Благодаря каким веществам молоко и бананы пробуждают гормон сна мелатонин? Как орехи влияют на наш организм? С чем лучше употреблять эти продукты, чтобы не навредить своему здоровью? И какие оригинальные блюда из них можно приготовить? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске от «Полезной программы» на телеканале «Интер».

Новый выпуск Полезной программы от 03.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,