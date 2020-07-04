Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.07.2020)

4 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Почки, печень, сердце, мозги и язык ... Субпродукты! Питательные и недорогие, богатые полезными витаминами и минералами. Они помогут разнообразить ваш ежедневный рацион. Какие субпродукты считаются диетическими? Что полезнее – говяжий язык, вымя или печень? Действительно ли они не уступают мясу в полезных свойствах? Как правильно их готовить? Что нужно знать для того, чтобы выбрать наиболее качественные субпродукты? И какие необычные блюда можно из них приготовить? Ответы ищите в новом спецвыпуске «Полезной программы».

Новый выпуск Полезной программы от 04.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,