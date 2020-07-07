Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.07.2020)

7 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Улыбка – не только признак хорошего настроения, но и признак здоровых, красивых зубов. Чтобы они оставались такими же долгие годы, о них нужно хорошо заботиться: ежедневная гигиена и правильное питание обязательны. А лучшие продукты для укрепления зубов – морковь, огурец и сливки. Они препятствуют появлению налета, укрепляют зубную эмаль и защищают от опасных заболеваний. В чем польза каждого из продуктов и как выбрать качественный? С чем употреблять морковь, чтобы она лучше усваивалась организмом? Можно ли есть огурцы в неограниченных количествах и эффективна ли огуречная диета? Из чего состоят разные виды сливок? И какие блюда для укрепления зубов можно приготовить на основе этих продуктов, зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер».

Новый выпуск Полезной программы от 07.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,