Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 08.07.2020)

8 июля 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 08.07.2020)

8 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Для красоты и свежести коже необходимы не только кремы и маски. Больше всего она нуждается в полезных веществах изнутри. Именно различными высыпаниями кожа сигнализирует нам о проблемах, происходящих в нашем организме. Зато сияющая кожа свидетельствует о его здоровье. Существуют продукты, с помощью которых ваша кожа может стать идеальной. Помидоры, хурма и тыква имеют омолаживающий эффект, а также помогут защитить кожу от акне и ультрафиолетовых лучей. Какие важные витамины и микроэлементы содержатся в этих продуктах? Как при покупке отличить опасный томат от экологически чистого и выбрать качественный? Какие сорта тыквы самые популярные и для чего они пригодны? Какой способ хранения этих продуктов считается лучшим? Можно ли определить на глаз – сладкая хурма или терпкая? И в чем эффективность маски из оранжевого фрукта? Ответы в ток-шоу «Полезная программа» на «Интере».

Новый выпуск Полезной программы от 08.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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