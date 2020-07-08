Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 08.07.2020)

8 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Для красоты и свежести коже необходимы не только кремы и маски. Больше всего она нуждается в полезных веществах изнутри. Именно различными высыпаниями кожа сигнализирует нам о проблемах, происходящих в нашем организме. Зато сияющая кожа свидетельствует о его здоровье. Существуют продукты, с помощью которых ваша кожа может стать идеальной. Помидоры, хурма и тыква имеют омолаживающий эффект, а также помогут защитить кожу от акне и ультрафиолетовых лучей. Какие важные витамины и микроэлементы содержатся в этих продуктах? Как при покупке отличить опасный томат от экологически чистого и выбрать качественный? Какие сорта тыквы самые популярные и для чего они пригодны? Какой способ хранения этих продуктов считается лучшим? Можно ли определить на глаз – сладкая хурма или терпкая? И в чем эффективность маски из оранжевого фрукта? Ответы – в ток-шоу «Полезная программа» на «Интере».

Новый выпуск Полезной программы от 08.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,