Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.07.2020)

9 июля 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.07.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.07.2020)

9 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Для эффективной работы головного мозга важны не только физическая активность, полноценный сон и свежий воздух, но и сбалансированное питание. При недостатке витаминов и минералов могут появиться проблемы с памятью, рассеянность и усталость. Чтобы этого избежать, эксперты «Полезной программы» предлагают включить в свой рацион полезные пищевые продукты: яйца, орехи и красную рыбу. Благодаря чему они способствуют активной работе мозга? В чем преимущество каждого из продуктов? Какие яйца полезнее – вкрутую, в мешочек, пашот? Чем отличаются разные сорта орехов и какой из них считается рекордсменом по количеству полезных веществ? Как выбрать качественную и безопасную красную рыбу? Какие необычные блюда можно из нее приготовить? И кто возглавит рейтинг этой программы и станет самым эффективным продуктом для улучшения памяти? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер».

Новый выпуск Полезной программы от 09.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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