Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.07.2020)
10 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.
Питаться правильно за двоих − большая ответственность! В период беременности женщины должны учитывать не только вкусовые качества продукта, но также пользу и вред, которые он может принести ребенку. Фасоль, сыр и мясо кролика вошли в ТОП-3 продуктов «Полезной программы» для беременных. Они способствуют нормальному развитию малыша и придают сил будущей маме. Какой продукт победит в борьбе за звание самого эффективного в этом рейтинге? С чем их лучше употреблять, чтобы не навредить своему здоровью? На что обратить внимание при выборе? И какие оригинальные блюда из них можно приготовить? Вкусные рецепты и профессиональные советы – в специальном выпуске от «Полезной программы» на телеканале «Интер».
Новый выпуск Полезной программы от 10.07.2020 смотрите онлайн на tv.ua.
Напомним,