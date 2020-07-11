Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.07.2020)

11 июля 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.07.2020)

11 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Новый год, день рождения или свадьба… Трудно представить украинское застолье без любимых блюд – красной икры, солений и холодца. Они присутствуют буквально на каждом праздничном столе. Но какое из блюд победит в борьбе за звание самого полезного в нашем рейтинге? В чем преимущество каждого из продуктов? Как разобраться в их качестве? Как отличить качественную икру от подделки? Какие соления лучше – фабричные или домашние? Можно ли есть холодец и не толстеть? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер».

Новый выпуск Полезной программы от 11.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.07.2020)
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Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.07.2020)

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