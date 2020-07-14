Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.07.2020)

14 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

О вреде сахара знают все. Его чрезмерное употребление нарушает обмен веществ, портит зубы, ослабляет иммунную систему и может стать причиной угревой сыпи. Достаточно отказаться от вредного продукта буквально на неделю и перемены не заставят себя ждать. Но чем можно заменить сахар? На помощь приходят сладкие натуральные продукты – мед, сухофрукты и дыня. Какие важные витамины и микроэлементы в них содержатся? Кто победит в борьбе за звание самого полезного и диетического продукта? На что обращать внимание при выборе? Как правильно хранить и что можно приготовить из натуральных заменителей сахара зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер».

Новый выпуск Полезной программы от 14.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,