Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.07.2020)

15 июля 2020 21:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.07.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.07.2020)

15 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Варикозное расширение вен – болезнь, от которой страдают и мужчины, и женщины. Кроме медикаментозного или хирургического лечения, это заболевание требует определенных правил питания. Включите в свой рацион говядину, грейпфрут и кальмары – эти продукты полезны для здоровья сосудов. Чем говядина отличается от свинины или баранины? На что стоит обращать внимание при покупке красного мяса? Как избавиться от горечи грейпфрута? Как быстро почистить и разобрать тушку кальмара и какие оригинальные блюда можно из него приготовить? В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы разобрались, как правильно выбирать и хранить эти продукты, а также – чем они полезны при варикозе.

Новый выпуск Полезной программы от 15.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

Облако тегов

Интер телешоу Полезная программа

Материалы по теме

Елене-Кристине Лебедь угрожали тюрьмой за хранение наркотиков
Новости

Елене-Кристине Лебедь угрожали тюрьмой за хранение наркотиков
Танці з зірками-2020: самый красивый блондин Украины стал участником проекта
Новости

Танці з зірками-2020: самый красивый блондин Украины стал участником проекта
МастерШеф. Профессионалы-2: участники продемонстрирую все свое мастерство ради победы в шоу
Анонсы на ТВ

МастерШеф. Профессионалы-2: участники продемонстрирую все свое мастерство ради победы в шоу
Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Телешоу

Аферисты в сетях-5: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Осторожно, коронавирус: ТОП-4 самых грязных предмета в супермаркете

Осторожно, коронавирус: ТОП-4 самых грязных предмета в супермаркете

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.07.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK