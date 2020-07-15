Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.07.2020)

15 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Варикозное расширение вен – болезнь, от которой страдают и мужчины, и женщины. Кроме медикаментозного или хирургического лечения, это заболевание требует определенных правил питания. Включите в свой рацион говядину, грейпфрут и кальмары – эти продукты полезны для здоровья сосудов. Чем говядина отличается от свинины или баранины? На что стоит обращать внимание при покупке красного мяса? Как избавиться от горечи грейпфрута? Как быстро почистить и разобрать тушку кальмара и какие оригинальные блюда можно из него приготовить? В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы разобрались, как правильно выбирать и хранить эти продукты, а также – чем они полезны при варикозе.

Новый выпуск Полезной программы от 15.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,