Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.07.2020)

16 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Волосы – это украшение каждой женщины! Ускорить рост волос и остановить их выпадение можно, сбалансировав свое питание. Для роста и силы волос нужны белок, железо и аминокислоты. Где их можно найти? Чтобы надолго сохранить здоровье и красоту волос, нужно есть фасоль и лосось, а также пить кефир. Как эти продукты влияют на организм? Улучшают ли они пищеварение? Чем полезны бобовые? В чем особенность разных сортов фасоли? Чем магазинный кефир отличается от домашней простокваши? С какими продуктами лучше употреблять красную рыбу? И как выбрать качественные продукты, полезные для здоровья? Об этом зрители узнают в спецвыпуске «Полезной программы» на телеканале «Интер».

Новый выпуск Полезной программы от 16.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,