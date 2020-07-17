Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.07.2020)

17 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Кровообращение играет важную роль в нашей жизни, отвечая за транспортировку кислорода и питательных веществ ко всем органам. Снижение кровообращения вызывает мышечные спазмы, онемение, похолодание конечностей и пищеварительные расстройства. Однако существуют продукты питания, которые помогают избежать неприятных симптомов. К ним относятся помидоры, имбирь и сливы. Как и с чем правильно их употреблять, чтобы укрепить свое здоровье? На что обратить внимание, чтобы выбрать только качественный продукт? Ответы ищите в спецвыпуске «Полезной программы» на «Интере».

Новый выпуск Полезной программы от 17.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,