Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.07.2020)

17 июля 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.07.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.07.2020)

17 июля в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Кровообращение играет важную роль в нашей жизни, отвечая за транспортировку кислорода и питательных веществ ко всем органам. Снижение кровообращения вызывает мышечные спазмы, онемение, похолодание конечностей и пищеварительные расстройства. Однако существуют продукты питания, которые помогают избежать неприятных симптомов. К ним относятся помидоры, имбирь и сливы. Как и с чем правильно их употреблять, чтобы укрепить свое здоровье? На что обратить внимание, чтобы выбрать только качественный продукт? Ответы ищите в спецвыпуске «Полезной программы» на «Интере».

Новый выпуск Полезной программы от 17.07.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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