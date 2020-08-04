Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.08.2020)

4 августа 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.08.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.08.2020)
пресс-служба

4 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа. И сразу после эфира вы сможете смотреть онлайн на нашем сайте Tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Окрошка – популярный во всем мире холодный суп, о котором вспоминают жарким летом. Она хорошо утоляет жажду и чувство голода. Но вот насколько она полезна? Какие ингредиенты для нее лучше выбрать: печеный картофель или сваренный в мундире, свежие огурцы или соленые, хрен или горчицу? Чем полезнее заправлять - квасом или кефиром? Можно ли похудеть на окрошке? Как для нее выбрать качественный квас? И какие секретные ингредиенты использовать, чтобы получить блюдо на любой вкус? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость «Полезной программы» – народная артистка Украины Ольга Сумская.

Новый выпуск Полезной программы от 04.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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