Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.08.2020)

4 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа. И сразу после эфира вы сможете смотреть онлайн на нашем сайте Tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Окрошка – популярный во всем мире холодный суп, о котором вспоминают жарким летом. Она хорошо утоляет жажду и чувство голода. Но вот насколько она полезна? Какие ингредиенты для нее лучше выбрать: печеный картофель или сваренный в мундире, свежие огурцы или соленые, хрен или горчицу? Чем полезнее заправлять - квасом или кефиром? Можно ли похудеть на окрошке? Как для нее выбрать качественный квас? И какие секретные ингредиенты использовать, чтобы получить блюдо на любой вкус? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость «Полезной программы» – народная артистка Украины Ольга Сумская.

Новый выпуск Полезной программы от 04.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,