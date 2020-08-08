Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.08.2020)

11 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Камбаловые - это семья плоских рыб, насчитывающая более ста видов, в том числе такие, как: морская камбала, палтус, глось и черноморский калкан. Мясо этих рыб содержит всего 3% жира, поэтому подходит для диетического питания. Кроме того, камбала является рекордсменом по содержанию йода, селена, фосфора и кобальта, поэтому врачи советуют обязательно включать её в рацион взрослых и детей. От чего зависит вкус камбалы? На что стоит обращать внимание, чтобы выбрать качественный продукт? Как избавиться от слизи и горечи? И где казаки традиционно использовали эту рыбу, кроме кулинарии? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость «Полезной программы» – телеведущая Светлана Леонтьева.

Новый выпуск Полезной программы от 11.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,