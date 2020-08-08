Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 12.08.2020)

12 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Европейцы долгое время видели в этом овоще только декоративное растение, которое завезли четыреста лет назад из Нового Света. А сегодня мы не представляем себе лето без кабачков. Мы их запекаем, жарим, консервируем, добавляем в салаты, делаем кабачковую икру и даже варенье! Из чего состоит этот продукт и насколько он полезен для здоровья? Какова допустимая суточная норма его употребления? Чем кабачок отличается от патиссона и цукини? Насколько эффективна кабачковая диета? Как правильно кабачки выбирать, хранить и главное - вкусно приготовить, рассказали эксперты ток-шоу, среди которых – заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко.

Новый выпуск Полезной программы от 12.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,