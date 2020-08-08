Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.08.2020)

13 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Икра щуки в царские времена считалась деликатесом и присутствовала только на столах богатых вельмож. Позже она стала более доступной и потеряла свою популярность. Однако осталась такой же питательной и полезной для нашего организма. В чем отличие икры трески, минтая, мойвы и щуки по своим свойствам? Икра какой рыбы в банках – самая полезная? Можно ли часто употреблять рыбную икру? В чем особенность щучьей икры? Каковы особенности приготовления разных видов икры? Как выбрать качественный продукт? И как правильно засолить икру дома? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 13.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,