Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.08.2020)

18 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Эликсир молодости, чудо-средство для улучшения зрения, замечательный имуномоделятор, находка для диабетиков ... Все это - о голубике и ее невероятно полезных свойствах! В чем главная ценность синих ягод? И сколько надо съесть голубики, чтобы полезные свойства начали действовать на организм? Как правильно ее употреблять при сахарном диабете? Чем голубика отличается от черники? Как выбрать качественный продукт? С помощью чего можно избавиться от ягодных пятен на одежде? И как лучше использовать голубику в косметологии? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость «Полезной программы» – певица Наталья Валевская.

Новый выпуск Полезной программы от 18.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,