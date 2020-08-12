Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.08.2020)

12 августа 2020 23:20 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.08.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.08.2020)
пресс-служба

18 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Эликсир молодости, чудо-средство для улучшения зрения, замечательный имуномоделятор, находка для диабетиков ... Все это - о голубике и ее невероятно полезных свойствах! В чем главная ценность синих ягод? И сколько надо съесть голубики, чтобы полезные свойства начали действовать на организм? Как правильно ее употреблять при сахарном диабете? Чем голубика отличается от черники? Как выбрать качественный продукт? С помощью чего можно избавиться от ягодных пятен на одежде? И как лучше использовать голубику в косметологии? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость «Полезной программы» – певица Наталья Валевская.

Новый выпуск Полезной программы от 18.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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