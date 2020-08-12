Хорошее здоровье на Интере: как распознать инсульт и правильно оказать первую помощь?

В четверг, 13 августа, в 13:20 зрители увидят новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере», посвященный инсульту.

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Инсульт (от лат. insulto – «прыгаю» или «удар») – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к повреждению ткани мозга и нарушению его функций. Каковы основные симптомы болезни? Что происходит в организме человека во время приступа? Чем ишемический инсульт отличается от геморрагического? Какой из них опаснее и почему?

Почти два года в коме после инсульта провела любимица миллионов – популярная солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Недавно певицы не стало. Ее близкие считают, что причиной инсульта был напряженный график звезды и постоянный стресс. Во время программы сестра Нины – Алла Кирсо – вышла на связь по видео, чтобы рассказать историю болезни певицы. С чем связаны серьезные осложнения после инсульта? Каковы шансы вернуться к обычной жизни после двух лет, проведенных в коме?

Существуют десятки причин, которые могут вызвать инсульт: высокое давление, стресс, вредные привычки, малоподвижный образ жизни, ожирение, диабет, неправильное питание. А еще – гормональные нарушения и влияние на организм хронических заболеваний. Народная артистка Украины Светлана Билоножко считала себя абсолютно здоровым человеком, пока не поняла, что из-за повышенного давления находится в зоне риска. И пришла в студию «Хорошего здоровья на Интере», чтобы выяснить, как уберечься от инсульта. Симптомы, о которых рассказывает Светлана, – обычная история для многих из нас. Какое давление должно быть у здорового человека? Какие показатели говорят о предынсультном состоянии? Также в студию ток-шоу придет известный боксер Вячеслав Узелков. В 33 года спортсмен, ранее никогда не жаловавшийся на здоровье, пережил инсульт. А лечил сотрясение мозга и еще полтора года после приступа выходил на ринг. Как выяснилось, что диагноз ошибочный? Можно ли говорить, что от серьезных осложнений спортсмена спасла хорошая физическая форма? Как боксеру удалось отправить болезнь в нокаут? Еще одна героиня программы – Надежда Кучерак – начала бороться с инсультом в 10 лет! После инсульта у нее плохо работает правая рука. Но девочка научилась писать и рисовать левой. Почему в наше время инсульт перестал быть болезнью пожилых людей с высоким давлением? Что помогло ребенку выдержать терапию, операцию и длительную реабилитацию? С помощью каких простых упражнений можно вернуть к жизни свой мозг? И как победить в борьбе с инсультом?

По мнению специалистов, вовремя увидеть симптомы, не мешкая обратиться к врачам и правильно оказать первую домедицинскую помощьвот правила, которые могут сохранить жизнь и здоровье.

«Больного можно спасти от инвалидности в первые 4-6 часов от начала приступа, за это время у врачей больше всего шансов помочь человеку побороть инсульт, – рассказывает инструктор Олег Картавый, сертифицированный Украинским научно-практическим центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины. – Если вы заметили у человека нечеткую речь, ассиметрию половины лица, внезапную слабость или онемение конечностей с одной стороны тела, нужно немедленно вызвать скорую помощь, сообщив о признаках инсульта. Не оставляйте пострадавшего до приезда врачей. Усадите или уложите его поудобнее, обеспечьте доступ свежего воздуха и следите, чтобы он не задохнулся».

Какие мифы существуют об инсульте? При каких обстоятельствах необходимо хирургическое вмешательство? Как происходит лечение ишемического и геморрагического инсультов? И что самое главное в профилактике инсульта? Разобраться во всех вопросах помогут эксперты «Хорошего здоровья на Интере»: невропатолог Татьяна Майкова, терапевт Наталья Носко, диетолог Борис Скачко.

Не пропустите выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» об инсульте – в четверг, 13 августа, в 13:20 на телеканале «Интер».