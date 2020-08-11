Хорошее здоровье на Интере: Коронавирус - смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.08.2020)

11 августа 2020 12:18 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере: Коронавирус - смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.08.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 11.08.2020)
пресс-служба

Во вторник, 11 августа, в 13:20 стартует новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема первого выпуска проекта – пандемия COVID-19.

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Смотрите в 1 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

В студию программы придут люди, которые уже переболели «короной». Елена Ганцяк-Каськив обнаружила у себя коронавирус после заграничной командировки. Какие симптомы ее больше всего напугали? Были ли осложнения во время болезни? Насколько отличается состояние человека во время заболевания коронавирусом от гриппа? Какие дыхательные упражнения помогли женщине преодолеть недуг? Что она советует людям, которые заболели «короной»?

На ток-шоу также придет известный телеведущий и многодетный отец Андрей Доманский. На время карантина он с семьей уехал на дачу, подальше от многолюдного города, чтобы защитить детей от опасности подхватить вирус. Ведущий хочет разобраться, какая информация о коронавирусе имеет под собой почву, а какая – полная ерунда? Как распознать первые признаки заболевания у детей? Какие маски защищают от коронавируса, а какие нет? Как правильно дезинфицировать и мыть руки? Как правильно поддерживать чистоту в доме во время пандемии?

Каких рекомендаций советуют придерживаться врачи людям, относящимся к группе риска? Какие лекарства должны быть на случай заболевания? Когда появится вакцина и насколько она будет действенна? Чем COVID-19 отличается от гриппа и почему его действительно стоит опасаться?

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 11.08.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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