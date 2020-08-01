Какие предметы в вашей квартире свидетельствуют о хорошем вкусе: ТОП-3 вещи
Ваша квартира - ваше прямое отражение как личности. Если вы хотите чувствовать себя значимыми, сделайте для начала это с вашей квартирой.
Однотонные вещи
Старайтесь выдерживать цветовую гамму вашего жилья. К примеру, оно может быть выполнено в светло-кофейных оттенках. Такая светлая квартира должна быть выдержана в данном стиле. Покупайте мелкие детали в тон общей тенденции: подставки под мыло, свечки и даже тарелки.
Поднос
Палочки с запахами
Палочки с различными благовониями - отличное средство не только, чтобы придать вашей квартире приятный аромат, но еще и стилизовать под общин тон жилья. Это снова возвращает нас к первому пункту - цветовая гамма. Хотите сделать красиво - выбирайте в цвет. Запах уже остается на ваше личное усмотрение. Цитрус, мята, сладость - решать только вам.
Напомним,