Какие предметы в вашей квартире свидетельствуют о хорошем вкусе: ТОП-3 вещи

1 августа 2020 20:00 Антонина Старовойт
Какие предметы в вашей квартире свидетельствуют о хорошем вкусе: ТОП-3 вещи
Какие предметы в вашей квартире свидетельствуют о хорошем вкусе: ТОП-3 вещи
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Ваша квартира - ваше прямое отражение как личности. Если вы хотите чувствовать себя значимыми, сделайте для начала это с вашей квартирой.

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Обязательно учтите эти три вещи в вашем доме. Именно создают общее чувство стиля и развивают эстетизм. 

Однотонные вещи

Старайтесь выдерживать цветовую гамму вашего жилья. К примеру, оно может быть выполнено в светло-кофейных оттенках. Такая светлая квартира должна быть выдержана в данном стиле. Покупайте мелкие детали в тон общей тенденции: подставки под мыло, свечки и даже тарелки.

Поднос

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Кстати, о подносах многие почему-то забыли. И зря. Нужно перестать думать о подносе как о средстве транспортировки еды. Оно только отвлекает вас от куда более интересных вариантов его использования. К примеру, он может послужить отличным элементом декора для вашей квартиры. Это сделает его только еще более значимым в вашем жилье.

Палочки с запахами

Палочки с различными благовониями - отличное средство не только, чтобы придать вашей квартире приятный аромат, но еще и стилизовать под общин тон жилья. Это снова возвращает нас к первому пункту - цветовая гамма. Хотите сделать красиво - выбирайте в цвет. Запах уже остается на ваше личное усмотрение. Цитрус, мята, сладость - решать только вам.

Напомним,

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