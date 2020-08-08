Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.08.2020)

15 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Сосиски – один из самых популярных продуктов быстрого приготовления в мире. Их так любят, что даже изучают отдельным курсом в специальной академии в Германии. Академию основал гурман Норберт Виттман, который признается, что ест сосиски шесть раз в неделю! В Академии читают лекции о том, как сосиски производят, хранят, с какими соусами подают... «Полезная программа» также открывает двери своей «Полезной Академии», чтобы рассказать зрителям все от «А» до «Я» про сосиски! Из чего их изготавливают производители? В чем особенность и польза молочных сосисок? Какой должна быть оболочка? Как выбрать лучшие сосиски и на что следует обратить внимание при покупке? И каковы самые интересные способы употребления молочных сосисок! Звездный эксперт ток-шоу – телеведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 15.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,