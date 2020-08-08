Стосується кожного: Вычеркнутая из семьи (эфир от 10.08.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 10 августа.

38-летняя киевлянка Вита Петрошенко оказалась на улице после скандала с родителями. Из-за трудностей и отсутствие какой-либо поддержки Вита вынуждена была отдать своих детей социальным службам, отправили их в центр реабилитации. В испорченной репутации и разрушенной жизни Вита обвиняет собственных родителей. Отец Виты всю жизнь работал в Лукьяновском СИЗО. Мужчина утверждает, что ему даже с неисправимыми преступниками удавалось находить общий язык, а с родной дочерью - никак. Бездомная жертва родительского равнодушия умела манипулировать чувствами родных людей?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 10 августа в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.