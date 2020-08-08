Стосується кожного: Ошибочные похороны (эфир от 11.08.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 11 августа.

27-летняя Татьяна Бабич из Херсонской области в конце марта этого года похоронила свою младшую сестру. Через некоторое время после похорон на пороге дома Татьяны появилась женщина, которая заявила, что Татьяна похоронила не свою 24-летнюю сестру Ирину, а ее 27-летнюю дочь Кристину. Мистическое совпадение обстоятельств или ошибочное опознание, кого на самом деле похоронила семья Татьяны Бабич? Наши журналисты разыскали человека, который уверяет, что неделю назад видела похороненную Ирину живой.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 11 августа в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.