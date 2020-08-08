Стосується кожного: Обессиленная душа (эфир от 12.08.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 12 августа.

Жизнь 24-летней киевлянки Марины Хаваки пошло наперекосяк, когда ей было только 7 лет - тогда умерла ее мама. С тех пор все родственники и друзья семьи вдруг исчезли из ее жизни. Девочку забрала и воспитывала, как родную дочь ее первая учительница - Светлана Владимировна Олешко. Уже во взрослом возрасте Марину разыскал родной отец. Мужчина обещал больше никогда не бросать дочь, однако слова не сдержал. Через глубокие психологические травмы у девушки 8 лет назад началась нервная анорексия. Сейчас она весит всего 36 кг. Сегодня в студии «Касается каждого» Марина встретится с человеком, которого не видела уже более 15 лет. Удастся ли ей отпустить прошлое, чтобы вдохнуть жизнь в собственную душу?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 12 августа в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.