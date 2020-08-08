Стосується кожного: Любовь с угрозами (эфир от 13.08.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 13 августа.

57-летняя Елена Майстренко из Киевской области просит помочь спасти от тюрьмы ее 29-летнюю дочь Виту. В августе прошлого года во время бытовой ссоры Вита якобы облила бензином и подожгла своего сожителя. После этого инцидента ее сразу забрали в СИЗО, а на днях приговорили к 5 годам лишения свободы. Со своим сожителем, 25-летним Александром Козленком, Вита прожила почти полтора года. Родные девушки утверждают, что именно из-за него социальная служба изъяла двух ее детей, а сама Вита оказалась за решеткой. Что спровоцировало ожесточенную ссору между молодыми людьми, и почему даже семья пострадавшего становится на защиту осужденной женщины?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 11 августа в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.