Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.08.2020)

19 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Первый и главный вопрос, который возникает при упоминании сибаса и дорады: это одна и та же рыба? Нет, это хоть и похожие по характеристикам и вкусу, но совершенно разные виды белой рыбы. В чем особенность каждой из них? Какими полезными свойствами обладает сибас, а какими - дорадо? Кому не стоит их употреблять? Как правильно выбирать, хранить и готовить рыбу? С какими продуктами «дружат» сибас и дорадо с точки зрения пользы для здоровья? И как приготовить идеальное рыбное филе, рассказали эксперты ток-шоу, среди которых – дуэт «Братья Борисенко».

Новый выпуск Полезной программы от 19.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,