Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.08.2020)

20 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Некоторые ученые считают, что употребление в пищу зефира должно быть обязательным в детских садах и школах! В чем же польза зефира? Какого цвета он должен быть? Из чего и как производят зефир? Как выбрать качественный продукт? Чем зефир отличается от маршмелоу? Сколько можно съесть зефира, чтобы иметь идеальную фигуру? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – певица Лилу.

Новый выпуск Полезной программы от 20.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,