Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.08.2020)

25 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Свежие персики помогают избавиться от плохого настроения и тревожности. В Венгрии, например, их даже называют «фруктами покоя». Чем полезен персик для нашего организма? Как его лучше употреблять – с кожурой или без? Какие виды персиков существуют? Что такое нектарин – ГМО, гибрид или просто еще один вид персика? Как выбрать качественный фрукт, понять, что он достиг спелости и готов к употреблению? Каково лучшее применение персиковой косточки – в салатные заправки или в косметических целях? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 25.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,