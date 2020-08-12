Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.08.2020)

22 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Буквальный перевод «cotlette» с французского языка означает «ребро». А все потому, что французы использовали для котлет свиное или говяжье мясо на ребре. Впоследствии, ребро исчезло, осталась мякоть, которую позже научились сначала рубить, а затем и перемалывать.В наши дни наименований котлет не счесть: пожарского, по-киевски, говяжьи, свиные, куриные, крикет, фрикадельки, рыбные котлеты ... Как их правильно выбирать, как готовить и главное - сколько съесть, чтобы не переесть. Ведь котлеты - невероятно вкусный продукт! Звездный эксперт программы – певица Оксана Пекун.

Новый выпуск Полезной программы от 22.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,