Стосується кожного: Оправданный прошлым (эфир от 21.08.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 21 августа.

После схватки под магазином села Блиставица Киевской области, полиция задержала 19-летнего Александра Краснова, которого обвинили в избиении односельчанина и краже телефона. Бабушка парня умоляет спасти внука от тюрьмы, ведь немало испытаний выпало на долю Саши. В 11 лет он стал жертвой сексуального насилия, а затем превратился в изгоя среди сверстников. А 4 года назад Александр чудом остался жив после страшной аварии. Безнаказанность за подростковое хулиганство или психологическая травма после сексуального насилия? Кто на самом деле виноват в том, что происходит с молодым парнем?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 21 августа в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.