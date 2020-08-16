Стосується кожного: Материнский дом» (эфир от 20.08.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 20 августа.

59-летнюю Валентину Нещедим из Черкасской области публично избил родной отец. Валентина Петровна уверяет, что избиение заказала ее старшая сестра, которая поссорила ее с папой, чтобы отобрать материнский дом, что остался им по наследству. Зато старшая сестра Екатерина Петровна утверждает, что 85-летний папа пытался помирить сестер, за что получил на орехи. Четыре года назад сестры похоронили маму, с тех пор они не могут решить, кто из них больше заслуживает материнского наследства. Борьба за наследственную справедливость или последствия детских обид взрослых сестер. Почему старые стены стали важнее крепких семейных отношений?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 20 августа в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.