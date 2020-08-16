Стосується кожного: Схема оборотня (эфир от 19.08.2020)

16 августа 2020 21:30 Александр Кива
Стосується кожного: Схема оборотня (эфир от 19.08.2020)
Стосується кожного: Схема оборотня (эфир от 19.08.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 19 августа.

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69-летняя киевлянка Татьяна Коломиец почти год лечилась у стоматолога и заплатила немалую сумму за новые импланты. Приветливый и внимательный врач производил лучшее впечатление, а для проведения необходимых процедур даже приезжал к ней домой. Татьяна не понимала, почему каждый раз после общения с врачом, чувствует себя очень плохо. Сбрасывала все на возраст. Пока из Америки не вернулась ее дочь - Вероника. Именно она объяснила маме, что в течение всего лечения у стоматолога мама была под действием ядовитого вещества. Преступная схема оборотня в белом халате или жертва собственной доверчивости и фантазий?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 19 августа в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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