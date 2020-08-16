Стосується кожного: Разведенные с детьми (эфир от 18.08.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 18 августа.

35-летняя Анастасия Поляница из Киевской области уже больше месяца не может увидеть своих полуторагодичных двойняшек, которых у нее отобрал бывший гражданский муж. А о подобном скандале в семье известной модели XL Виктории Щелко в начале этого года гудели все социальные сети. Ее бывший муж похитил дочь просто во время совместной прогулки. Влиятельность мужчин или беспомощность матерей? В студии «Касается каждого» истории незнакомых женщин, которых объединило желание вернуть своих детей. Смогут ли они воспользоваться опытом друг друга?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 18 августа в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.