Стосується кожного: Адский план (эфир от 17.08.2020)

16 августа 2020 21:22 Александр Кива
Стосується кожного: Адский план (эфир от 17.08.2020)
Стосується кожного: Адский план (эфир от 17.08.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 17 августа.

 

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Многолетняя вражда между соседями в селе Буримка, что на Черкащине, чуть не закончилась взрывом. От адской мести не спас даже замок и забор, на соседском дворе до сих пор стоит обгоревший трактор. 52-летняя Наталья Лагодзя хорошо помнит, как три года назад ее муж решил предупредить соседа об измене его жены. Но то, что хорошие соседские намерения могут иметь такие горящие последствия, они тогда даже представить не могли. Соседские ссоры стали опасными для жизни. В студии «Касается каждого» впервые за несколько лет две семьи из Черкасской области попытаются поговорить без забора и обид, и составить новый план своего соседства.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 17 августа  в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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