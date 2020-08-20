Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)

20 августа 2020 20:00 Александр Кива
Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)

20 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

На днях Дмитрий встретил на улице свою знакомую, которая работает медсестрой в городской больнице. Женщина открыла на своем телефоне фотографии одной пациентки ... и человек едва не лишился сознания! Тело на фотографиях было черным как уголь - как будто его сожгли! А глаза женщины врачам пришлось зашить! Дмитрий узнал, что женщина ничего не смогла объяснить, потому что потеряла память.

После чего тело женщины превратилось в мумию? Какой она была раньше? В чем обвиняют ее мужа? И почему это может произойти с каждой женщиной? Мы провели собственное расследование и сегодня расскажем как уберечь себя от подобного!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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