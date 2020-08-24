Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.08.2020)

24 августа 2020 03:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.08.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.08.2020)

29 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Арбуз – любимое лакомство многих взрослых и детей в летнее время года. Но при выборе  очень важно учитывать его спелость. Ведь если вы купите неспелый арбуз, в лучшем случае вы просто останетесь разочарованными вкусом ягоды, а в худшем – можете отравиться. Что нужно знать, чтобы безошибочно выбрать самый сладкий и вкусный арбуз? Как «звучит» спелый плод? Где найти хороший арбуз? Какие виды арбузов чаще всего встречаются в Украине? Чем они отличаются друг от друга? И как приготовить из арбуза соленую закуску? Звездный эксперт программы – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 29.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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