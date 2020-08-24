Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 28.08.2020)

28 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Буквальный перевод «cotlette» с французского языка означает «ребро». А все потому, что французы использовали для котлет свиное или говяжье мясо на ребре. Впоследствии ребро исчезло, осталась мякоть, которую позже научились сначала рубить, а затем и перемалывать. В наши дни существует множество наименований котлет: говяжьи, свиные, куриные, рыбные, по-киевски, крикет, фрикадельки… Как их правильно выбирать, как готовить и главное – сколько съесть, чтобы не навредить здоровью? Звездный эксперт программы – певица Оксана Пекун.

Новый выпуск Полезной программы от 28.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.