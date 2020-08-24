Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.08.2020)

24 августа 2020 02:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.08.2020)

27 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Некоторые ученые считают, что употребление в пищу зефира должно быть обязательным в детских садах и школах! В чем же польза этого продукта? Какого цвета он должен быть? Из чего и как производят зефир? Чем зефир отличается от маршмеллоу? Сколько можно съесть зефира, чтобы иметь идеальную фигуру? Как выбрать качественный продукт? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – певица Лилу.

Новый выпуск Полезной программы от 27.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Облако тегов

Интер видео советы телешоу Полезная программа

Материалы по теме

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.08.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.08.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.08.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.08.2020)
Лунный гороскоп на 24 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 24 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей
Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)
Звана вечеря: экс-участница "Холостяк-10" и ню-фотограф в провокационном выпуске шоу

Звана вечеря: экс-участница "Холостяк-10" и ню-фотограф в провокационном выпуске шоу

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)
Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)

Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK