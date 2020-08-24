Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.08.2020)

24 августа 2020 02:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.08.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.08.2020)

26 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Что объединяет завтраки французского короля XVII века и украинского студента в 2020 году? Мясной паштет! Его обожали французы. Правда, в их понимании «паштет» – это, скорее, пирог с мясной начинкой из фуа-гра. Для нас паштет – это оптимально быстрый и бюджетный продукт, которым можно всегда вкусно перекусить. И готовят его сейчас не только из деликатесной утиной печени, как это делали в давние времена. Что входит в состав паштета и в чем его польза? Какой паштет лучше – куриный или говяжий? Где больше калорий, а где – витаминов и железа? Какие опасности могут скрываться в некачественном продукте? Какого цвета должен быть настоящий мясной паштет – розового или серого? И из чего советуют его готовить кулинарные авторитеты? Звездный эксперт ток-шоу – певец Андрей Кравчук.

Новый выпуск Полезной программы от 26.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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