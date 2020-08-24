Стосується кожного: Строптивая жена (эфир от 24.08.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 24 августа.

41-летняя Елена Школьная из Одесской области после 20 лет брака решилась на развод. Постоянные побои и измены достали настолько, что Елена даже переехала жить в другую область. Но месяц назад она вернулась со скандалом - после того, как узнала, что бывший муж привел домой молодую жену и начал выгонять из родительского дома собственного сына с 7-месячным внуком. Бывший муж Елены говорит, что всю жизнь страдал от ее вспыльчивого характера, поэтому после развода рассчитывал на тихую семейную жизнь - с молодой женой и семьей сына. Материнская защита будущего ее сына и внука или женская месть за новую избранницу?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 24 августа в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.