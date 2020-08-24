Стосується кожного: Дневник издевательств (эфир от 25.08.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 25 августа.

74-летняя Александра Загоруй из Винницкой области своих внучек не видела уже больше двух лет. С тех пор, как бывшая невестка собрала вещи и внезапно переехала в другое село, все попытки увидеть внучек были напрасными. Невестка госпожа Александры, Елена Хрусталь утверждает, что вынуждена была бежать от издевательств бывшего, которые фиксировала в своем дневнике. Желание отомстить за прошлые обиды или защита детей от мужа - тирана? Почему на самом деле уже два года дети не видели бабушку и отца?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 25 августа в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.