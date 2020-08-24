Стосується кожного: Фантастическая четверка (эфир от 26.08.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 26 августа.

Анастасия и Владислав Валихновские стали родителями сразу 4 дочерей. Сестрички - идентичные близняшки. Вероятность рождения таких детей - один на тринадцать миллионов. Эту фантастическую четверку на Кировоградщине уже называют настоящим чудом. Девочки появились на свет в начале марта и мгновенно стали известными на всю страну. Первая беременность и большие риски, готовиться к родам начали заранее. Рождения четверни ждали чуть ли не всем роддомом. Подарок судьбы или тяжелое испытание. Как живется семьям, которые внезапно стали многодетным, и стоит ли им рассчитывать на поддержку государства?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 26 августа в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.