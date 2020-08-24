Стосується кожного: Лишний ребенок (эфир от 27.08.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 27 августа.

48-летняя Елена Литвиненко с Полтавщины хочет лишить свою 30-летнюю дочь Надежду Таранюк материнских прав, потому что уверена, что она плохо заботится о 8-летнем сыне Илье. Вот уже два года Лена не может найти общий язык с дочерью, а взрослые ссоры происходят в присутствии ребенка. В конце марта Надежда даже побила собственную мать, из-за обычного замечания о небрежном воспитании сына. Зато, Надежда утверждает, что именно из-за нелюбви своей матери - она так и не смогла полюбить сама себя и создать нормальную семью. Провокации скандалов с целью выжить из дома, или нежелание взрослеть даже ради собственного ребенка?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 27 августа в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.