Стосується кожного: Лишний ребенок (эфир от 27.08.2020)

24 августа 2020 18:09 Александр Кива
Стосується кожного: Лишний ребенок (эфир от 27.08.2020)
Стосується кожного: Лишний ребенок (эфир от 27.08.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 27 августа.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

48-летняя Елена Литвиненко с Полтавщины хочет лишить свою 30-летнюю дочь Надежду Таранюк материнских прав, потому что уверена, что она плохо заботится о 8-летнем сыне Илье. Вот уже два года Лена не может найти общий язык с дочерью, а взрослые ссоры происходят в присутствии ребенка. В конце марта Надежда даже побила собственную мать, из-за обычного замечания о небрежном воспитании сына. Зато, Надежда утверждает, что именно из-за нелюбви своей матери - она так и не смогла полюбить сама себя и создать нормальную семью. Провокации скандалов с целью выжить из дома, или нежелание взрослеть даже ради собственного ребенка?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 27 августа в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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