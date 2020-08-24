Стосується кожного: Тайная просьба (эфир от 28.08.2020)

24 августа 2020 18:10 Александр Кива
Стосується кожного: Тайная просьба (эфир от 28.08.2020)
Стосується кожного: Тайная просьба (эфир от 28.08.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 28 августа.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Страшные незаживающие раны на ногах 11-летнего Богдана Волегова заметила 55-летняя киевлянка Вера Швед. Неделю назад мальчик ходил по селу и просил по соседям помощи. У Богданчика врожденное заболевание кожи, которого он очень стесняется, поэтому не посещает школу и не общается со сверстниками. Ребенок неухоженный, а в доме страшный беспорядок. Мать умерла полгода назад, а отец все время на работе. Хотя папа мальчика уверяет, что с самого детства ездит с сыном по врачам, однако родные этой семьи, утверждают, что отец использует больного мальчика в качестве прислуги. Как случилось, что ребенок с такой тяжелой болезнью остается без внимания взрослых и медицинского лечения? Откровенный разговор о судьбе ребенка, жизнь которого может измениться прямо в студии «Касается каждого».

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 28 августа в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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