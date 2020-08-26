Говорит Украина: Детей родили и на Кипре забыли (эфир от 26.08.2020)

26 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина.

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Многие женщины мечтают попасть на знаменитый остров Кипр с невероятными пляжами и бирюзовой водой. Но когда Юлия там оказалась, поняла, что попала в ад! Юлия родила на Кипре двойню. Девочки были недоношенными, поэтому пока они были в больнице, Юля вернулась в Украину к больной матери. Сейчас женщина боится возвращаться на Кипр, ведь ей начали угрожать! А трехмесячных двойняшек из больницы забрали уже в приют!

Сможет ли Юлия увидеть девочек? Как рождение одной двойни вывело нас на незаконный бизнес на детях? Почему украинцы за рубежом вынуждены рожать детей в подвалах? Только в «Говорит Украина»!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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