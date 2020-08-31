Стосується кожного: Старые грабли (эфир от 31.08.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 31 августа.
Страшные травмы головы получила 6-летняя Таня. Ребенка ударил граблями собственный отец. Благодаря 50-летнему соседу Игорю Петрову ребенка доставили в больницу и изъяли из семьи. 41-летний Владимир Ивашкевич сам воспитывает Таню, ведь три года назад мать девочки ушла из семьи. Свою вину в травмировании дочери Владимир не признает, он считает, что сосед его умышленно спровоцировал. Владимир утверждает, что в тот день замахнулся на Игоря, а под грабли попала дочь. Наши журналисты разыскали маму Тани. Почему она покинула маленького ребенка и что расскажет о жизни с Владимиром? Каковы шансы вернуть ребенка в семью и стоит ли это делать?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.