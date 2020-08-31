Стосується кожного: Замужняя любимая (эфир от 04.09.2020)

31 августа 2020 17:46 Александр Кива
Стосується кожного: Замужняя любимая (эфир от 04.09.2020)
Стосується кожного: Замужняя любимая (эфир от 04.09.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 4 сентября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Вот уже два месяца Олег Боровко из Киевской области пытается вернуть гражданскую жену домой. Жена сбежала, оставив лишь воспоминания и фотографии. Мужчина надеется, что с возвращением жены в их семью вернут и двухлетнего сына Дмитрия. Бороться за возвращение любимой готов и бывший муж Людмилы - 37 - летний Николай Бондаренко. Он утверждает, что простил Люду за то, что три года назад она бросила его с тремя детьми и выбрала Олега. Искреннее желание вернуть любимого или месть за побег к бывшему? Кого из двух претендентов выберет Людмила в студии «Касается каждого», а также - как выбор многодетной матери повлияет на дальнейшую судьбу всех ее детей.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 4 сентября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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